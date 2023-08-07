Как получить компенсацию за потерянный урожай: в Минагрополитики разъяснили алгоритм

Министерство аграрной политики и продовольствия разъяснило порядок предоставления единовременной денежной помощи пострадавшим от подрыва РФ плотины Каховской гидроэлектростанции за потерянный урожай.

Соответствующее разъяснение размещено на сайте Минагрополитики.

Согласно сообщению, помощь будут предоставлять физическим лицам Николаевской и Херсонской областей, которые имеют в собственности земельный участок для ведения личного крестьянского хозяйства и/или для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений, и/или земельный участок для индивидуального садоводства.

Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 4 августа №807 "Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной помощи пострадавшему населению в результате подрыва Российской Федерацией плотины Каховской гидроэлектростанции за потерянный урожай".

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Размер помощи составит 3318 грн за одну сотку земельного участка, на котором потерян урожай овощей. При этом помощь будет начисляться на площадь не более 20 соток в Николаевской области и не более 30 соток в Херсонской области.

Максимальный размер компенсации в Николаевской области установлен на уровне 66,36 тыс. грн в одни руки, в Херсонской - 99,54 тыс. грн.

Для получения единовременной денежной помощи пострадавший должен подтвердить право собственности на земельный участок:

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выпиской из Государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество; государственным актом на право частной собственности на землю

или государственным актом на право собственности на земельный участок (в случае отсутствия сведений о зарегистрированных вещных прав на недвижимое имущество и их наличии в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество).

Для оказания помощи населению пострадавших районов Николаевской и Херсонской областей органы местного самоуправления образуют комиссию для обследования земельных участков, на которых потерян урожай овощей.

До 1 сентября 2023 года все, кто претендует на помощь, должны предоставить этой комиссии в бумажной или электронной форме заявление и копию документа, подтверждающего право собственности на земельный участок.

Комиссия в течение 10 рабочих дней рассмотрит заявления в порядке очередности их получения и проведет обследование земельных участков, на которых потерян урожай овощей, составит соответствующий акт.

На основании актов обследований земельных участков, на которых потерян урожай овощей, комиссия определит сумму помощи каждому получателю, составит перечень и подаст его областным военным администрациям (ОВА).

На основании полученного перечня ОВА примут до 1 октября 2023 года решение о начислении помощи и направят его структурным подразделениям, обеспечивающим выполнение функций по вопросам агропромышленного развития, для направления помощи получателям на их банковские счета.

Напоминаем:

На преодоление последствий уничтожения россиянами Каховской ГЭС из государственного бюджета было направлено 4,3 миллиарда гривен.