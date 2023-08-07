Вступил в силу закон о водоотведении и очистке сточных вод: кого коснется и какие последствия

7 августа вступил в силу закон "О водоотведении и очистке сточных вод", который направлен на обеспечение граждан услугами качественного централизованного и нецентрализованного водоотвода, а также - на одновременное уменьшение негативного воздействия сточных вод на окружающую природную среду..

Закон был принят 12 января 2023 года, официально опубликован 7 февраля в газете "Голос Украины" и согласно заключительным положениям вступил в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.

Соответствующий законопроект был разработан с целью реализации требований Директивы Совета 91/271/ЕЭС "Об очистке городских сточных вод" и на выполнение условий Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Законом в частности определяется:

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гарантии прав потребителей в сфере водоотвода;

полномочия центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления;

требования к местным правилам приема сточных вод в системы централизованного водоотвода населенного пункта;

обязанности субъектов отношений в сфере водоотвода.

Предполагается постепенное развитие следующих стратегических направлений:

обязательное внедрение систем централизованного водоотвода в населенных пунктах с количеством проживающих более 2000 человек и увеличение степени охвата населения услугами водоотвода;

разработка и внедрение систем и средств отвода и очистки сточных вод в населенных пунктах с количеством проживающих менее 2000 человек;

совершенствование процессов очистки сточных вод с применением современных технологий глубокого удаления биогенных элементов на существующих очистных сооружениях;

внедрение технологий обработки и утилизации осадка на существующих очистных сооружениях;

обеспечение при возможности повторного использования очищенных сточных вод;

обеспечение контроля за строительством септиков и выгребных ям;

упорядочение вывоза и приема сточных вод ассенизационным транспортом;

обеспечение эффективного контроля за сбросом субъектами хозяйствования сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций токсичных веществ в централизованные системы водоотвода;

внедрение на предприятиях предварительной очистки сточных вод на локальных очистных сооружениях;

организация очистки дождевых вод, отводимых с застроенных территорий при раздельной системе канализации;

обеспечение контроля для недопущения сброса домохозяйствами бытовых сточных вод в дождевую канализацию.

Работа в этих направлениях требует внедрения соответствующих организационных, экономических, инженерно-технических и технологических мероприятий и создания соответствующих условий и механизмов влияния на уровне государства, органов местного самоуправления, общественности и предприятий.

Действие указанного Закона распространяется:

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на субъектов хозяйствования, осуществляющих водоотвод,

на органы государственной власти и органы местного самоуправления, осуществляющие регулирование, надзор и контроль в сфере водоотведения,

на потребителей.

В соответствии со статьей 12 Закона органы местного самоуправления должны принять следующие нормативные акты:

местные правила приема сточных вод в системы централизованного водоотведения населенного пункта;

местные правила сбора, транспортировки и очистки сточных вод в населенном пункте от объектов, которые не присоединены к системам централизованного водоотведения;

местные правила приема поверхностных сточных вод в систему водоотведения поверхностных сточных вод населенного пункта.

Напоминаем:

12 января 2023 года Верховная Рада Украины приняла разработанный Минрегионом закон "О водоотведении сточных вод населенных пунктов".

В разработке и доработке закона участвовала Ассоциация городов Украины, соответствующая работа велась более 4-х лет. Благодаря позиции АГУ, из проекта закона были изъяты чрезмерные полномочия по контролю за предприятиями водоотведения, которые планировалось возложить на вновь созданный центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику по вопросам государственного надзора (контроля) в сфере жилищно-коммунального хозяйства.