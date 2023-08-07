Хакеры взломали сайт Московского БТИ: данные передали Силам обороны

Проукраинские хакеры взломали сайт МосгорБТИ, который содержит данные о недвижимости и ее собственниках в Москве и Московской области. Все данные россиян были переданы Силам обороны Украины.

Об этом стало известно из сообщения на сайте сервиса, сообщает Радио Свобода.

"Информация о госслужащих, политиках, военных и представителях спецслужб, которые поддерживают войну с Украиной, переданы силам обороны Украины", – говорится в сообщении хакеров на сайте.

Сообщение о взломе сайта появилось в ночь на 7 августа, в 9:20 по киевскому времени последствия атаки все еще не устранили.

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Московское городское бюро технической инвентаризации – это государственная организация, содержащая информацию о недвижимости и зданиях города. В частности, планы зданий, технические паспорта, сведения об износе, информация о коммуникациях и другие документы.

Как утверждается в сообщении на сайте, за атаку ответственна группировка "sudo rm -RF".

Напоминаем:

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Хакеры взломали ряд российских сайтов и опубликовали там баннеры в поддержку контрнаступления Вооруженных Сил Украины, в частности "лег" сайт московского провайдера АО "Инфотел".