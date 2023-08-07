Курс валют на 7 августа: наличная гривня незначительно ослабла
В понедельник, 7 августа, курсы наличных доллара и евро на "черном рынке" незначительно выросли по сравнению с котировками накануне, в банках подорожал евро, по отношению к доллару вырос только курс покупки.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:10 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,10 – 37,35 грн против котировок в 37,14 – 37,29 в воскресенье.
В это же время "черный" курс евро составил 41,06 - 41,42 грн против курса 41,0 - 41,39 грн за евро в воскресенье.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 37,0 – 37,5 грн (курс на 4 августа – 36,95 – 37,5 грн);
- Евро – 40,8 – 41,53 грн (курс на 4 августа – 40,75 – 41,5 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 36,75 – 37,35 грн;
- Ощадбанк – 36,75 – 37,75 грн;
- Райффайзен – 36,8 – 37,7 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
Экономическая правда