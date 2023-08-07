Курс валют на 7 августа: наличная гривня незначительно ослабла

В понедельник, 7 августа, курсы наличных доллара и евро на "черном рынке" незначительно выросли по сравнению с котировками накануне, в банках подорожал евро, по отношению к доллару вырос только курс покупки.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:10 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,10 – 37,35 грн против котировок в 37,14 – 37,29 в воскресенье.

В это же время "черный" курс евро составил 41,06 - 41,42 грн против курса 41,0 - 41,39 грн за евро в воскресенье.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,0 – 37,5 грн (курс на 4 августа – 36,95 – 37,5 грн);

Евро – 40,8 – 41,53 грн (курс на 4 августа – 40,75 – 41,5 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,75 – 37,35 грн;

Ощадбанк – 36,75 – 37,75 грн;

Райффайзен – 36,8 – 37,7 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Экономическая правда