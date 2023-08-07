Нефть держится возле четырехмесячного максимума на фоне сокращения поставок со стороны ОПЕК+

Цены на нефть снизились в понедельник, но все еще находятся возле самых высоких уровней с середины апреля после того, как ведущие производители - Саудовская Аравия и Россия - пообещали удерживать поставки еще в течение месяца, чтобы поддержать цены.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 15 центов, или на 0,2%, до 86,09 доллара за баррель к 06:40 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 82,67 доллара за баррель, подешевев на 15 центов.

На прошлой неделе оба контракта зафиксировали шестой подряд еженедельный прирост.

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"Мы считаем, что дальнейший рост может быть ограниченным, и цены на нефть могут на некоторое время консолидироваться вокруг уровня 85 долларов за баррель (Brent), что ограничивается постоянным беспокойством относительно темпов восстановления Китая и сомнениями относительно того, как долго Саудовская Аравия и Россия будут продолжать сдерживать добычу и экспорт, соответственно, учитывая наличие свободных мощностей в наличии", - заявил ведущий энергетический аналитик DBS Bank Сувро Саркар.

Цены на нефть в течение последних недель поддерживались ожиданиями снижения темпов повышения процентных ставок в США, сокращением поставок ОПЕК+ и надеждами на стимулирование восстановления спроса на нефть в Китае, крупнейшем мировом импортере сырой нефти, после "мрачного" второго квартала.

Крупнейший мировой экспортер Саудовская Аравия в четверг продлила свое добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки до конца сентября, добавив, что оно может быть продлено после этого или углублено. Добыча королевства в сентябре достигнет около 9 млн баррелей в сутки.

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В четверг Россия заявила, что сократит экспорт нефти на 300 тыс баррелей в сутки в сентябре. Кроме того, на прошлой неделе российский военный корабль был серьезно поврежден в результате атаки украинского беспилотника на Черноморскую военно-морскую базу России в Новороссийске.

Порт, который обрабатывает 2% мировых поставок нефти, уже возобновил работу, пишет Reuters.

В связи с сокращением добычи, Saudi Aramco повысила в субботу официальные отпускные цены на большинство сортов нефти, которые она продает в Азию, уже третий месяц подряд.

Сокращение добычи ОПЕК+, стимулирующие меры Китая и улучшение экономических перспектив США поддерживают цены на нефть, отмечает аналитик CMC Markets Тина Тенг, хотя, по ее словам, цены приближаются к краткосрочному сопротивлению своих апрельских максимумов.

На этой неделе инвесторы будут следить за экономическими данными из Китая, чтобы оценить аппетит Пекина к дополнительным стимулирующим мерам для поддержки второй крупнейшей экономики мира.

Экономическая правда