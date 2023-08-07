Нефть держится возле четырехмесячного максимума на фоне сокращения поставок со стороны ОПЕК+
Цены на нефть снизились в понедельник, но все еще находятся возле самых высоких уровней с середины апреля после того, как ведущие производители - Саудовская Аравия и Россия - пообещали удерживать поставки еще в течение месяца, чтобы поддержать цены.
Об этом пишет Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 15 центов, или на 0,2%, до 86,09 доллара за баррель к 06:40 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 82,67 доллара за баррель, подешевев на 15 центов.
На прошлой неделе оба контракта зафиксировали шестой подряд еженедельный прирост.
"Мы считаем, что дальнейший рост может быть ограниченным, и цены на нефть могут на некоторое время консолидироваться вокруг уровня 85 долларов за баррель (Brent), что ограничивается постоянным беспокойством относительно темпов восстановления Китая и сомнениями относительно того, как долго Саудовская Аравия и Россия будут продолжать сдерживать добычу и экспорт, соответственно, учитывая наличие свободных мощностей в наличии", - заявил ведущий энергетический аналитик DBS Bank Сувро Саркар.
Цены на нефть в течение последних недель поддерживались ожиданиями снижения темпов повышения процентных ставок в США, сокращением поставок ОПЕК+ и надеждами на стимулирование восстановления спроса на нефть в Китае, крупнейшем мировом импортере сырой нефти, после "мрачного" второго квартала.
Крупнейший мировой экспортер Саудовская Аравия в четверг продлила свое добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки до конца сентября, добавив, что оно может быть продлено после этого или углублено. Добыча королевства в сентябре достигнет около 9 млн баррелей в сутки.
В четверг Россия заявила, что сократит экспорт нефти на 300 тыс баррелей в сутки в сентябре. Кроме того, на прошлой неделе российский военный корабль был серьезно поврежден в результате атаки украинского беспилотника на Черноморскую военно-морскую базу России в Новороссийске.
Порт, который обрабатывает 2% мировых поставок нефти, уже возобновил работу, пишет Reuters.
В связи с сокращением добычи, Saudi Aramco повысила в субботу официальные отпускные цены на большинство сортов нефти, которые она продает в Азию, уже третий месяц подряд.
Сокращение добычи ОПЕК+, стимулирующие меры Китая и улучшение экономических перспектив США поддерживают цены на нефть, отмечает аналитик CMC Markets Тина Тенг, хотя, по ее словам, цены приближаются к краткосрочному сопротивлению своих апрельских максимумов.
На этой неделе инвесторы будут следить за экономическими данными из Китая, чтобы оценить аппетит Пекина к дополнительным стимулирующим мерам для поддержки второй крупнейшей экономики мира.
Экономическая правда