Атака на "Оленегорский горняк": экспорт нефти из Новороссийска - под угрозой - FT

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В результате атаки беспилотника на российский военно-морской корабль "Оленегорский горняк" вблизи Новороссийска, экспорт российской нефти, являющийся одним из источников финансирования войны РФ против Украины, оказался под угрозой.

Об этом пишет Financial Times.

Атака произошла после серии ударов России по инфраструктуре экспорта зерна Украины в последние недели.

Новороссийский порт является основным черноморским нефтяным портом России. В день он экспортирует около 600 тыс баррелей нефти. Кроме того, этот порт является пунктом экспорта нефти из Казахстана, где заканчивается линия Каспийского трубопроводного консорциума с мощностью 1,2 млн баррелей в сутки.

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Журналисты издания предполагают, что атака на инфраструктуру экспорта нефти, вероятно, вызовет беспокойство в Белом доме и других западных столицах.

В FT объяснили, что США возглавили усилия, направленные на то, чтобы сохранить российскую нефть на рынке, чтобы остановить рост мировых цен и нанести ущерб мировой экономике. Администрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы цены на нефть оставались стабильными перед президентскими выборами в следующем году.

Напоминаем:

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В Новороссийске ночью 4 августа прогремели взрывы, Минобороны России заявило об атаке двумя морскими безэкипажными катерами.

Служба безопасности провела спецоперацию в бухте Новороссийска, надводный дрон повредил большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

Корабль "Оленегорский горняк", атакованный 4 августа в порту Новороссийска, стал самым серьезно поврежденным военным судном РФ после утопленного крейсера "Москва", сообщает разведка Британии.