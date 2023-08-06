Предприниматели из числа ВПЛ и микробизнес, пострадавший от войны, могут получить грантовую помощь

Международная гуманитарная организация Help - Hilfe zur Selbsthilfe предоставляет грантовую помощь предпринимателям, которые стали внутренне перемещенным лицам, а также микробизнесу, который пострадал от войны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, со ссылкой на Help - Hilfe zur Selbsthilfe.

Программа помощи предусматривает выделение 325 грантов стоимостью до 2700 евро в национальной валюте Украины. Денежная поддержка предоставляется на закупку оборудования и материалов.

Подать заявку для участия в программе могут пострадавшие от военной агрессии предприниматели из Киева и Киевской, Житомирской, Черниговской областей. А также - предприниматели из числа ВПЛ (при наличии справки), которые переехали в Киев и Киевскую область.

Реклама:

Также организация отмечает, что преимущество в отборе будут иметь:

женщины-предприниматели, в частности те, которые стали главой семьи в связи с военной службой мужа, его ранением, пребыванием в плену или гибелью;

домохозяйства с детьми, пожилыми людьми и людьми с инвалидностью.

"Программа разработана для поддержки крафтовых (например, столярство, пчеловодство, изготовление украшений) и сервисных (уборка и уход за домами, ландшафтные услуги, персональные тренировки и т.д.) бизнесов", - говорится в сообщении.

Для получения помощи необходимо заполнить гугл-форму. Прием заявок продлится до 15 августа 2023 года.

Реклама:

Экономическая правда.