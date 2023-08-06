Имущество на одесском курорте "Куяльник" стоимостью около 1 миллиарда вернули государству

фото: Одеська обласна прокуратура

Одесская областная прокуратура обеспечила выполнение решения суда о возвращении имущества санатория на курорте "Куяльник" стоимостью в почти 1 млрд грн в государственную собственность.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram.

"Одесская областная прокуратура обеспечила реальное исполнение судебного решения о возвращении в государственную собственность имущества объединения санаторно-курортных учреждений на курорте "Куяльник" стоимостью около 1 млрд грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в суде прокурором было доказано, что предприятие противоправно оформило право собственности на помещения санатория площадью более 100 тыс м кв.

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Санаторий расположен на территории Куяльницкого лимана. Это курорт государственного значения, один из первых в мире, где начали применять грязелечение.

На данный момент судебное решение выполнено, а право собственности на указанный объект зарегистрировано за государством в лице Фонда государственного имущества Украины.

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