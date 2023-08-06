Нацбанк продал на межбанке более 460 миллионов долларов из резервов

getty images

За неделю с 31 июля по 4 августа Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 460,31 млн долларов и купил 2,03 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно данным валютных интервенций Национальный банк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 460,31 млн долларов. При этом регулятор купил только 2,03 млн долларов. На прошлой неделе НБУ продал 350,47 млн долларов, а неделей ранее 594,66 млн долларов.

С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты не превышали полмиллиарда.

Реклама:

В то же время с начала 2023 года Нацбанк 192,37 млн купил долларов и продал 14,741 млрд долларов.

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

Напомним:

Реклама:

Национальный банк Украины опубликовал обновленный макроэкономический прогноз, в котором улучшил свои оценки роста ВВП, а также пересмотрел свои оценки инфляции этого и следующего года.