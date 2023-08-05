Из-за роста стоимости нефтепродуктов повышаются оптовые цены на топливо

Цены на оптовых партий бензина А-95 и дизельного топлива с 28 июля по 4 августа выросли еще на 2,25-2,5 грн/л, до 47 грн/л и 45,75 грн/л соответственно.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы "А-95".

"Оптовые партии дизтоплива в пятницу, 4 августа, предлагались в рынок в пределах торгового диапазона 43,75-48 грн/л, что на 1,5-2,5 грн/л больше по сравнению с прошлой неделей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что минимальные предложения ДТ были в южном регионе, где ресурс можно было приобрести в пределах 43,75-46 грн/л, а за неделю средняя цена здесь выросла на 3 грн/л, до 44,75 грн/л.

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ДТ в западных областях можно было приобрести по 44-47 грн/л, средняя цена здесь выросла на 2,25 грн/л, до 45,25 грн/л.

По словам собеседника enkorr, цены в опте продолжают повышаться под влиянием роста стоимости нефтепродуктов на внешних рынках. Также дополнительным фактором для перестраховки для трейдеров служит напряженность вокруг морских поставок нефтепродуктов.

"В северных и центральных регионах ценники на ДТ приросли на 2,25-2,5 грн/л (44,5-48 грн/л), и в среднем дизтопливо в этих областях стоило 45,75 грн/л и 46,5 грн/л соответственно. А вот в восточном регионе стоимость дизельного топлива, по сравнению с прошлой неделей, повысилась на 3,25 грн/л, и в среднем ДТ здесь стоило 47,25 грн/л", - сообщает издание.

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Кроме того, бензин А-95 4 августа торговался в пределах ценового коридора 45-48,5 грн/л, что на 1,5-3 грн/л выше по сравнению с прошлой неделей.

Самые низкие цены на А-95 озвучивали в южном и западном регионах страны - 45-47,5 грн/л, дороже продавали А-95 в северном и центральном регионах - по 45-48,5 грн/л.

Также выросла цена на А-92 в опте на 2,25 грн/л, до 44 грн/л за этот же период.

Добавляется, что за неделю стоимость бензина А-95 на южной границе выросла на 1,5 грн/л, до 45 грн/л, на западных пропускных пунктах цена на "пятерку" повысилась на 3,25 грн/л, до 45,25 грн/л.

Экономическая правда.