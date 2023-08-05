Атомный блок одной из АЭС вышел из ремонта на 15 дней раньше запланированного срока и добавил в энергосистему 1000 МВт мощности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, сейчас в Украине происходит пик самой масштабной за время независимости Украины ремонтной кампании в энергетике. Работники всех видов генерации и распределительных сетей работают 24/7, чтобы вовремя подготовить энергосистему к зиме.

Так, сегодня на 15 дней раньше запланированного срока вышел из ремонта очередной атомный блок одной из АЭС, который добавил в энергосистему 1000 дополнительных МВт мощности.

Реклама:

В прифронтовых областях враг наносит повреждения гражданской энергетической инфраструктуре. Из-за обстрелов в Донецкой области без света остались почти 22 тысячи абонентов. Также обесточена часть потребителей в Харьковской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской областях.

Несмотря на то, за сутки энергетики запитали более 26 тысяч потребителей. Большинство из них - это абоненты в Донецкой области.

В Херсоне из-за подтопления остаются без света 11,4 тысячи потребителей.

Реклама:

Кроме того, в результате технологических нарушений за минувшие сутки без света оставалась часть потребителей в Киевской области.

Экономическая правда.