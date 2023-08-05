Все разделы
Укр / Рус

Комиссия по ценным бумагам США подала в суд на старшего руководителя Apple Car

Суббота, 5 августа 2023, 11:53 - Игорь Пилипив

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на одного из руководителей Apple, который работает над разработкой электромобилей, за якобы нарушение правил ценных бумаг в его бывшей компании Canoo.

Об этом пишет Bloomberg.

На бывшего генерального директора Canoo Ульриха Кранца, и бывшего финансового директора Canoo Паула Балчиунаса подан иск в федеральный суд Лос-Анджелеса за якобы предоставление необоснованных прогнозов доходов. Кранц также был обвинен в искажении суммы, которую ему заплатили.

Кранц и Балчиунас больше не работают в Canoo. 

Реклама:

"SEC стремится запретить этой паре работать должностными лицами государственных компаний, а также взыскать с них штрафы. Сама Canoo в марте согласилась выплатить 1,5 миллиона долларов в рамках урегулирования расследования SEC в свое слияние в 2020 году с компанией по специальному назначению", - говорится в сообщении.

Комиссия открыла расследование в отношении Canoo в начале 2021 года, изучая операции компании, бизнес-модель, доходы, стратегию доходов, сделки с клиентами, доходы и другие связанные с этим вопросы, а также недавние отставки некоторых должностных лиц компании.

Экономическая правда.

Реклама:
Apple электромобиль
Реклама:
Материалы по теме
Проезд в общественном транспорте Киева можно оплатить, не разблокируя телефон 26 июля 2023, 13:51
Разработчики приложений в Британии подали на Apple иск на миллиард долларов 25 июля 2023, 12:54
В России чиновникам запретили пользоваться техникой Apple для работы – FT 17 июля 2023, 15:52
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте