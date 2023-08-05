Комиссия по ценным бумагам США подала в суд на старшего руководителя Apple Car

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на одного из руководителей Apple, который работает над разработкой электромобилей, за якобы нарушение правил ценных бумаг в его бывшей компании Canoo.

Об этом пишет Bloomberg.

На бывшего генерального директора Canoo Ульриха Кранца, и бывшего финансового директора Canoo Паула Балчиунаса подан иск в федеральный суд Лос-Анджелеса за якобы предоставление необоснованных прогнозов доходов. Кранц также был обвинен в искажении суммы, которую ему заплатили.

Кранц и Балчиунас больше не работают в Canoo.

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"SEC стремится запретить этой паре работать должностными лицами государственных компаний, а также взыскать с них штрафы. Сама Canoo в марте согласилась выплатить 1,5 миллиона долларов в рамках урегулирования расследования SEC в свое слияние в 2020 году с компанией по специальному назначению", - говорится в сообщении.

Комиссия открыла расследование в отношении Canoo в начале 2021 года, изучая операции компании, бизнес-модель, доходы, стратегию доходов, сделки с клиентами, доходы и другие связанные с этим вопросы, а также недавние отставки некоторых должностных лиц компании.

Экономическая правда.

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