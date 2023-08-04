Итальянские футбольные клубы завершили сезон с наибольшими убытками за 15 лет

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Итальянские футбольные клубы по итогам сезона 2021-2022 годов зафиксировали самые большие совокупные убытки за последние 15 лет - 1,4 млрд евро, даже после того, как международные инвесторы вложили миллионы в последние годы, чтобы приобрести такие клубы, как "Милан" и "Рома".

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет PricewaterhouseCoopers.

Согласно отчету, за сезон, завершившийся в июне 2022 года, профессиональные клубы Италии понесли чистые убытки в размере 1,4 миллиарда евро.

В последнее время итальянский футбол переживает волну интереса инвесторов, привлекая такие американские компании, как RedBird, 777 Partners и Oaktree. Это помогло командам улучшить свои результаты в европейских соревнованиях, но не привело к улучшению финансов, поскольку доходы от продажи билетов и трансляций сократились.

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"Потери за сезон 2020-2021 годов составили 1,3 млрд евро, преимущественно из-за влияния пандемии Covid. Согласно отчету PwC, в следующем году задолженность выросла более чем на 4%, а по итогам 2021-2022 годов общая задолженность превысит 5,6 млрд евро", - пишет агентство.

При этом доходы итальянских лиг Серии А, Серии В и Серии С от продажи прав на трансляции сократились с 1,38 млрд евро в 2018-2019 годах до 1,25 млрд евро в 2021-2022 годах.

"Спонсорство, еще один ключевой источник доходов, сократилось на 3% за последние четыре года. В Серии А, главной лиге Италии, за тот же период произошло еще большее падение. Она в значительной степени зависит от внутреннего рынка, ведь более 80% контрактов заключено с итальянскими спонсорами.

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В Англии, самой богатой лиге Европы - хотя и под давлением новой конкуренции со стороны Саудовской Аравии - только 53% контрактов заключаются внутри страны", - добавляет Bloomberg.

Согласно отчету PwC, по количеству подписчиков на основных платформах социальных сетей, команды итальянской лиги занимают третье место по популярности, уступая Англии и Испании. Но Франция и Германия, которые занимают четвертое и пятое места, быстро приближаются к Италии по количеству подписчиков.

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Экономическая правда