Украина разрывает соглашение с Ираном об избежании двойного налогообложения: Кабмин одобрил законопроект

Кабмин одобрил законопроект о прекращении действия соглашения с Ираном об избежании двойного налогообложения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Соглашение действовало с 1996 года.

"Целью законопроекта является осуществление внутригосударственных процедур, необходимых для прекращения действия Соглашения, с учетом необходимости безотлагательного и эффективного реагирования на имеющиеся угрозы национальным интересам и безопасности Украины в связи с поставками Ираном оружия в РФ.

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Такие действия Ирана обусловливают ответственность Ирана за последствия вооруженной агрессии РФ против Украины и разрушают двусторонние отношения", - пояснили в Минфине.

Последствиями прекращения действия соглашения являются:

недопущение пополнения бюджета страны, способствующей агрессору, путем предоставления Украиной льготных условий налогообложения для резидентов Ирана, осуществляющих деятельность в Украине. После прекращения действия соглашения ко всем доходам резидентов Ирана, полученных из источников в Украине, будет применена общая ставка налогообложения - 15%, установленная Налоговым кодексом Украины, вместо льготной ставки, установленной Соглашением: 10% - на дивиденды; 10% - на проценты; 10% - на роялти;

недопущение потерь бюджета Украины из-за зачисления налога, уплаченного в Иране резидентами Украины, осуществляющими деятельность в Иране;

освобождение Украины от взятых на себя обязательств по обмену информацией с Ираном по налоговым вопросам;

ускорение сворачивания экономических и финансовых связей с Ираном.

Экономическая правда

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