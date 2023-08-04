Украина разрывает соглашение с Ираном об избежании двойного налогообложения: Кабмин одобрил законопроект
Пятница, 4 августа 2023, 19:42 -
Кабмин одобрил законопроект о прекращении действия соглашения с Ираном об избежании двойного налогообложения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Соглашение действовало с 1996 года.
"Целью законопроекта является осуществление внутригосударственных процедур, необходимых для прекращения действия Соглашения, с учетом необходимости безотлагательного и эффективного реагирования на имеющиеся угрозы национальным интересам и безопасности Украины в связи с поставками Ираном оружия в РФ.
Реклама:
Такие действия Ирана обусловливают ответственность Ирана за последствия вооруженной агрессии РФ против Украины и разрушают двусторонние отношения", - пояснили в Минфине.
Последствиями прекращения действия соглашения являются:
- недопущение пополнения бюджета страны, способствующей агрессору, путем предоставления Украиной льготных условий налогообложения для резидентов Ирана, осуществляющих деятельность в Украине. После прекращения действия соглашения ко всем доходам резидентов Ирана, полученных из источников в Украине, будет применена общая ставка налогообложения - 15%, установленная Налоговым кодексом Украины, вместо льготной ставки, установленной Соглашением: 10% - на дивиденды; 10% - на проценты; 10% - на роялти;
- недопущение потерь бюджета Украины из-за зачисления налога, уплаченного в Иране резидентами Украины, осуществляющими деятельность в Иране;
- освобождение Украины от взятых на себя обязательств по обмену информацией с Ираном по налоговым вопросам;
- ускорение сворачивания экономических и финансовых связей с Ираном.
Экономическая правда
Реклама:
Реклама: