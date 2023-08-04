В Instagram установили ограничения на сообщения от незнакомцев

Instagram запустил новую функцию, которая призвана лучше защитить пользователей от нежелательных изображений и видео в личных сообщениях от незнакомых людей.

Об этом пишет TechCrunch.

"С этой новой функцией пользователи, которые хотят отправлять личные сообщения людям, которые не следят за ними, столкнутся с двумя новыми ограничениями. Во-первых, вместо того, чтобы отправлять неограниченное количество запросов тем, кто не является вашим фолловером, теперь вы сможете отправить им только одно сообщение. Вы сможете продолжать отправлять ему сообщения только после того, как он примет ваше приглашение в чат.

Во-вторых, запросы теперь ограничены только текстом, что означает, что вы можете отправлять изображения, видео или голосовые сообщения тому, кто не подписан на вас, только после того, как он принял ваше приглашение в чат", - пишет издание.

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Instagram заявляет, что благодаря этим новым ограничениям люди больше не будут получать нежелательные изображения или видео от пользователей, за которыми они не следят, а незнакомцы не смогут отправлять им повторные сообщения.

В компании добавили, что это будет особенно полезно для женщин, которые довольно часто получают нюдсы в частных сообщениях, не ожидая этого.

"Мы хотим, чтобы люди чувствовали уверенность и контроль, когда открывают свои сообщения", - заявила руководитель отдела безопасности женщин в Meta Синди Саутворт.

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Экономическая правда