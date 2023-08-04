Остановка "зернового коридора": в НБУ посчитали, сколько валютной выручки не получит Украина

Из-за остановки "зернового коридора" Украина в этом году недополучит 2 миллиарда долларов валютной выручки.

Об этом рассказал директор Департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Владимир Лепушинский в подкасте "Хроники экономики" от ЭП.

Он рассказал, что в НБУ пересмотрели предположения по "зерновому коридору" – в новый макроэкономический прогноз не закладывали его восстановление. В то же время вместе со снижением рисков безопасности рисков регулятор закладывает разблокирование всех украинских портов со второй половины 2024 года.

Что касается влияния прекращения "зерновой инициативы", его заложили в базовый сценарий по ВВП.

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"Однако поскольку экономика Украины очень адаптивна, у нас уже есть альтернативные маршруты поставки", - добавил Лепушинский.

Топ-менеджер Нацбанка отметил, остановка "зернового коридора" повлияет на:

скорость экспорта зерна – то, что не экспортируется в этом году, будет экспортировано в следующем;

валютную выручку – по оценкам Нацбанка в этом году она будет меньше на 2 млрд дол.

Лепушинский отметил, что эту сумму Украина "догонит" уже в следующем году.

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Также в качестве положительного риска для прогноза в НБУ рассматривают возможность возобновления движения "зерновым коридором" и это улучшит перспективы экспорта.

"Но если этого не будет, тоже ничего особенного для валютного рынка не произойдет. Национальный банк имеет рекордные международные резервы и будет присутствовать на валютном рынке, чтобы балансировать ситуацию", – резюмировал директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ.

Слушайте в подкасте: ВВП, инфляция, курс и кредиты. Почему НБУ улучшил макропрогноз и чего ожидают от экономики?