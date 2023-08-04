УЗ назначила дополнительные поезда из Киева, Днепра, Изюма и Харькова во Львов

"Укрзализныця" объявила о назначении дополнительных поездов из Киева, Днепра, Изюма и Харькова во Львов в период пиковых сезонных перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

Так, поезд №191/192 Киев - Львов будет отправляться из Киева 17-20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа в 07:05 и прибывать во Львов в 17:03.

Обратно, из Львова, будет отправляться 17-20, 22, 26-31 августа в 13:15 и прибывать в Киев в 22:05.

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При этом поезд №111/63 - 64/112 Изюм, Харьков - Львов будет отправляться 16, 18, 20, 25, 27 и 30 августа из Изюма в 18:22, Харькова в 22:43 и прибывать во Львов в 13:40.

Обратно, из Львова, 17 и 19 августа - будет отправляться в 14:50 и прибывать в Харьков в 5:46 и в Изюм в 12:00. В другие даты - 21, 26, 28 и 31 августа поезд будет отправляться из Львова в 15:48 и прибывать в Харьков в 5:46 и в Изюм в 12:00.

А поезд №79/80 Днепр - Львов (через Киев) будет отправляться из Днепра 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 августа в 22:15 и прибывать во Львов в 13:40.

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Обратно, из Львова, поезд будет отправляться 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 августа и 1 сентября в 15:48 и прибывать в Днепр в 06:49.

Как уточнили в компании, билеты доступны в приложении УЗ, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Экономическая правда