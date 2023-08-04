Индекс Бигмака: в июле гривна должна была бы стоить около 18,8 гривны

По состоянию на июль 2023 года гривна была недооценена на 49,5%, следовательно, доллар в Украине должен был бы стоить около 18,8 грн.

Это показало июльское исследование "Недооцененность национальных валют", которое традиционно несколько раз в год проводит британское издание The Economist.

На момент проведения исследования бургер "Бигмак" в США стоил $5,58, тогда как в Украине - 105 грн. Следовательно, в июле 2023 года гривна оказалась недооцененной на 49,5%.

Соответственно, гривна должна стоить около 18,8 грн за доллар, в то время как официальный курс доллара в Украине составляет 36,56 грн.

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В то же время, если в январе украинская валюта была четвертой с конца, то за полгода гривна поднялась на три ступеньки, заняв седьмую позицию. При этом, гривна обогнала такие валюты:

филиппинское песо (недооцененное на 49,4%),

южноафриканский ранд (49,7%),

египетский фунт (51,3%),

индийская рупия (54,5%),

индонезийская рупия (54,8%),

тайваньский доллар (57,2%).

Исследование показывает также переоцененные валюты. Их в июле 2023 года оказалось семь. Это:

швейцарский франк (переоценен на 38,5%);

норвежская крона (24%);

уругвайское песо (22,9%);

аргентинское песо (7,4%);

евровалюта (4,3%);

шведская крона (2,8%);

датская крона (1,3%).

Напоминаем:

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После возобновления летом 2022 года работы ресторанов сети McDonald's в Украине, впервые с начала войны появилась возможность вычислить "индекс Бигмака", а затем, определить сколько реально стоит гривна.

"Индекс Бигмака" рассчитывает издание The Economist с 1986 г. Согласно теории паритета покупательной способности, при адекватном курсе валют, один и тот же продукт будет стоить одинаково в разных странах. Таким образом удается проанализировать, насколько "корректны" курсы национальных валют по отношению к доллару.

Последний индекс Бигмака по Украине до войны был обнародован в феврале 2022 года. Исследование показало, что украинская гривна является одной из самых недооцененных валют в мире. И реальный курс гривны к доллару должен был составлять 12 гривен.

Кстати, до того, как McDonald's ушел из России, в январе 2022 года российский рубль был самой недооцененной валютой мира.