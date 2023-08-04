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МАГАТЭ получило доступ к крышам двух из шести энергоблоков ЗАЭС: мин не обнаружили

Пятница, 4 августа 2023, 16:16 - Лия Ильченко

Международное агентство ядерной энергии (МАГАТЭ) не обнаружило мин и взрывчатки на крышах 3-го и 4-го энергоблоков Запорожской атомной станции.

Об этом сообщил гедиректор МАГАТЕ Рафаэль Гросси.

"После вчерашнего доступа эксперты МАГАТЭ не заметили мин или взрывчатки на крышах реакторных зданий блоков 3 и 4 и турбинных залах ЗАЭС", - отметил Гросси.

По его словам, команда МАГАТЭ продолжает обращаться с просьбой посетить крыши других четырех блоков станции.

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Напоминаем:

МАГАТЭ обнаружило противопехотные мины на периферии Запорожской АЭС. Во время обхода 23 июля команда МАГАТЭ увидела несколько мин, расположенных в буферной зоне между барьерами внутреннего и внешнего периметров площадки ЗАЭС.

Эксперты сообщили, что мины расположены в зоне ограниченного доступа, к которой персонал станции не имеет доступа, и направлены в сторону от площадки.

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Ранее российские оккупанты перевели энергоблок 4 из режима "холодный останов" в режим "горячий останов". Это вызывает беспокойство у экспертов, поскольку создает риски в ядерной и радиационной безопасности.

ЗАЭС МАГАТЭ
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