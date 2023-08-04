"Напряженная трехчасовая Ставка": Зеленский рассказал об обсуждении "зернового коридора" и работы ВПК

Продолжение действия "зернового коридора" и развитие военно-промышленного комплекса стали предметом обсуждения Ставки верховного главнокомандующего в пятницу, 4 августа.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.

"Напряженная трехчасовая Ставка. Много вопросов, которые требовали особого внимания", - написал президент в своем телеграмме.

Так, участники Ставки рассмотрели вопрос продления действия "зернового коридора".

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"Доклады вице-премьера Кубракова, министра Кулебы, командующего Неижпапы и наших разведок. Понимаем ответственность перед миром. Привлекаем максимальное количество стран региона для обеспечения глобальной продовольственной стабильности", - сообщил Зеленский.

Кроме того, отметил Зеленский, по результатам обсуждения развития военно-промышленного комплекса будут максимально упрощены процедуры его работы.

"Развитие ВПК. Доклад министра Камышина. Максимально упрощаем процедуры для наших оборонных предприятий, чтобы они занимались оружием, снарядами, а не бумагами", - написал глава государства.

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"Анализ применения высокоточного оружия. Сейчас не время для озвучивания деталей. Но результатами довольны", - добавил он.

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Итоги Ставки прокомментировал также Секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, поставки зерна миру было одним из ключевых вопросов.

Данилов отметил, что с Россией не было никакого "соглашения", были договоренности с ООН, которая непосредственно, согласно своему уставу, отвечает за определенные процессы, и были определенные соглашения с Турцией, которая имеет тоже выход в Черное море.

"Откуда выходила Россия - нам то по барабану, потому что мы с ними никаких отношений по этому поводу не имели. Мы будем делать то, что считаем необходимым, будем двигать корабли с зерном туда, куда считаем нужным, и ни у кого спрашивать разрешения не собираемся", - отметил он.

"То, что страна террорист на сегодняшний день терроризирует не только нашу страну, но и весь мир, это больше вопрос к миру: до какого предела они будут терпеть эти выкрутасы, которые делает РФ. То ли залетая на территорию страны НАТО, Польши, совместно с белорусами, или атакуя порты Измаила, которые находятся фактически на границе Румынии (так же страны НАТО). Когда у них терпение лопнет, нам сложно сказать, но мы точно будем делать все от нас зависящее, чтобы наша еда была доступна миру", - сказал Данилов.