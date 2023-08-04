Путин подписал закон о блокировании средств иностранных компаний, находящихся под санкциями РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в РФ будут блокировать средства и имущество иностранных компаний, против которых в России были введены санкции.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Отмечается, что в 2018 году "в ответ на недружественные действия" Киева Путин принял решение ввести специальные экономические меры в отношении отдельных украинских организаций и граждан. Новый закон был подготовлен и принят на его основе.

Он предусматривает единый подход к применению специальных мер, направленных на запрет или ограничение финансовых операций, блокирование средств и другого имущества, а также финансовых операций, осуществляемых в пользу попавших под ограничения лиц.

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В настоящее время такие меры применяются к иностранным государствам, органам и должностным лицам, если их действия угрожают интересам и безопасности России и нарушают права и свободы ее граждан.

Новая законодательная инициатива вводит понятие "блокируемые лица", под которым фактически понимаются лица, чьи средства блокируются в пределах экономических ограничений.

К блокируемым лицам, кроме иностранных государств, а также иностранных организаций и граждан, лиц без гражданства, отнесены подконтрольные им юрлица, в которых такие организации и граждане имеют право прямо или косвенно распоряжаться более 50% голосов.

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Организации, осуществляющие операции с деньгами и другим имуществом, должны блокировать операции таких подконтрольных иностранцам юрлиц.

Организаторы азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе будут также обязаны отказывать в приеме ставок и выплате выигрыша участникам игр, к которым применяются специальные экономические меры.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

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Тысячам российских чиновников и государственных служащих запретили использовать iPhone и другие продукты Apple в работе, ограничения использования техники американской технологической компании усиливаются из-за подозрений в шпионаже.