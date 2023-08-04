Военная помощь Украине положительно влияет на ВВП стран-партнеров – исследование НБУ

Национальный банк исследовал, как военная помощь стран-партнеров Украине повлияет на рост их экономик. В частности, каждый доллар, потраченный на помощь Украине, генерирует дополнительные 65-87 центов в ближайшие годы.

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ.

"Согласно предварительным результатам исследования фискальные мультипликаторы для стран, которые оказали военную помощь Украине в 2022 году, являются статистически и экономически значимыми", - говорится в документе.

Отмечается, что увеличение военных расходов в странах-донорах на 1 доллар связано с увеличением реального ВВП этих стран на 0,65 долл. в течение того же года, 0,87 дол. – через год и 0,79 дол. – через два года.

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В Нацбанке добавили, что кумулятивные мультипликаторы уменьшаются на более продолжительных горизонтах, но остаются для экономик стран-партнеров положительными и значимыми.

Напоминаем:

В начале следующей недели США могут объявить о передаче Украине нового пакета военной помощи.

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На минувшей неделе Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.