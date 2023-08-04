Во втором квартале ВВП Украины вырос более чем на 18% - оценки НБУ

Национальный банк подсчитал, что во втором квартале года экономика Украины выросла на 18,1%.

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ.

Регулятор отмечает, что в I квартале 2023 реальный ВВП сократился на 10,5% в годовом измерении. Динамика оказалась лучше, чем предполагал предыдущий макропрогноз (сокращение на 13,5% в годовом измерении).

Возобновление экономической активности как в производственных секторах, так и в секторах услуг продолжалось и во ІІ квартале 2023 года. Это повлияло на улучшение деловых и потребительских настроений и оживление внутреннего спроса в условиях стабильного функционирования энергосистемы и значительной фискальной поддержки.

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"На фоне низкой базы сравнения это обусловило рост реального ВВП во ІІ квартале на 18,1% г/г", - оценили в НБУ.

Напоминаем:

Национальный банк Украины опубликовал обновленный макроэкономический прогноз, в котором улучшил свои оценки роста ВВП, а также пересмотрел свои оценки инфляции в этом и следующем году.

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Национальный банк рассчитывает, что мораторий на повышение тарифов на отдельные услуги ЖКХ продлится до 2025 года и, в свою очередь, будет сдерживать инфляцию.

Возврат довоенных ставок налогов на топливо с 1 июля станет одним из факторов ускорения инфляции и по итогам года прибавит к индексу потребительских цен 0,7%.