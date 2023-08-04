НБУ выпустил еще одну версию монеты номиналом 10 гривен с изображением ЗРЕ Patriot

Национальный банк 4 августа презентовал новую лимитированную версию монеты 10 грн, на реверсе которой изображен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Новая монета "ПВО - надежный щит Украины" посвящена противовоздушной обороне. Она не коллекционная, а будет находиться в свободном обращении.

Тираж монеты - 10 000 000 шт. (в том числе 500 000 штук - сувенирная продукция в виде специально оформленных роликов).

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Монета изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покрытием, масса - 6,4 г, диаметр - 23,5 мм. Гурт монеты - рифленый.

Напоминаем:

На реверсе обычной монеты 10 гривен изображен гетман Иван Мазепа.

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В октябре 2022 года НБУ также ввел в обращение лимитированную версию 10 гривен с военнослужащими территориальной обороны на реверсе, в мае 2023 года - с эмблемой Сил поддержки ВСУ.

До конца 2023 года планируется введение в обращение еще двух оборотных памятных монет, одна из которых будет посвящена Вооруженным Силам Украины.