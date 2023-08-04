Сообщение РФ об атаках на Новороссийский порт привели к скачку цен на пшеницу - Bloomberg

Сообщение Минобороны РФ об атаке на порт Новороссийска сразу привело к повышению цен на пшеницу, которые накануне снизились до двухмесячных минимумов, при том, что именно Россия на сегодня поставляет рекордные объемы пшеницы на мировые рынки, увеличивая поставки.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Министерство обороны России сообщило о попытке атаки на военно-морскую базу Новороссийск ночью двумя морскими беспилотниками, оба из которых были уничтожены. ... Фьючерсы на пшеницу выросли после того, как российские власти закрыли порт Новороссийск для морского движения после атаки беспилотника", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, цены на пшеницу на этой неделе упали почти на 10%, а в четверг, 3 августа, были самыми низкими за почти два месяца.

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В то же время Россия на сегодня поставляет рекордные объемы пшеницы на мировые рынки, увеличивая поставки.

увеличивая поставки.

Агентство также отмечает, что фьючерсы на пшеницу становятся все более нестабильными после того, как Россия атаковала украинские морские и речные порты, сразу после выхода из соглашения о разрешении на поставки украинского урожая через Черное море.

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Взрывы в порту Новороссийска прокомментировала также пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Радио Свобода, которая считает, что это может быть провокация России.

"Здесь надо понимать, что вся ситуация, которая была подана, она укладывается в те рамки провокаций, которые обещались на море, от имени российской стороны для обвинения Украины, как страны, которая не может обеспечивать безопасность морскую и не благонадежная относительно порядка ведения навигации в Черном море", - сказала Гуменюк.

"Помним о том, что война у нас гибридная. И информационные поводы могут создаваться Россией, очень часто - с использованием собственной роли как жертвы", - добавила она.