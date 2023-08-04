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Возврат довоенных налогов на горючее прибавит к инфляции 0,7% - НБУ

Пятница, 4 августа 2023, 12:11 - Анастасия Жарикова

Возврат довоенных ставок налогов на горючее с 1 июля станет одним из факторов ускорения инфляции и по итогам года прибавит к индексу потребительских цен 0,7 п.п.

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ.

В регуляторе отмечают, что значительные запасы, снижение мировых цен на нефть, усиление конкуренции на розничном рынке и высокая база сравнения обусловили падение цены на топливо – на 20.3% в годовом исчислении в июне.

"Однако в ІІІ квартале рост цен возобновится в результате возвращения довоенного уровня налогообложения горючего, что прибавит примерно 0.7 в. п. прямого вклада в изменение ИПЦ (индекса потребительских цен) в 2023 году", – посчитали в Нацбанке.

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Также это будет оказывать косвенное влияние на инфляцию из-за переноса стоимости горючего на цены других товаров и услуг, в частности транспортных.

В НБУ ожидают, что с 2024 года цены на топливо стабилизируются благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть.

Напоминаем:

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Национальный банк Украины опубликовал обновленный макроэкономический прогноз, в котором улучшил свои оценки роста ВВП, а также пересмотрел свои оценки инфляции в этом и следующем году.

Национальный банк рассчитывает, что мораторий на повышение тарифов на отдельные услуги ЖКХ продлится до 2025 года и, в свою очередь, будет сдерживать инфляцию.

НБУ инфляция топливо цены
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Экономическая правда
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