Нефть завершает ростом шестую неделю подряд

В пятницу, 4 августа, цены на нефть растут второй день подряд. В целом, цены повышаются шесть недель подряд после того, как Саудовская Аравия и Россия объявили о сокращении добычи.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2 цента до 85,16 доллара за баррель до 06:09 по Гринвичу.

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Цена сентябрьской нефти West Texas Intermediate в США выросла на 9 центов, или 0,1%, до 81,64 доллара.

"Оба контрольных показателя на пути к шестой неделе роста, что является самой длинной полосой еженедельного роста в этом году. За последние шесть недель Brent подорожала на 15,4%, а WTI – на 18,2%", – говорится в сообщении.

Что повлияло на цены

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Саудовская Аравия в четверг продлила добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки до конца сентября. Кроме того, Россия сократит экспорт нефти на 300 тысяч баррелей в сутки в сентябре.

Источники агентства отмечают, что Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ вряд ли изменит общие сокращения добычи нефти на своем заседании в пятницу. Но продолжение сокращений Саудовской Аравией и комментарии России перед встречей ОПЕК+ вызвали обеспокоенность по поводу предложения, поддерживая цены.

Последние данные США, свидетельствующие о напряженности рынков труда и замедлении сектора услуг, вызвали некоторые беспокойства, что замедление экономики сдержит спрос на нефть и снизит цены, даже при сокращении предложения.

Кроме того, в июле спад деловой активности в еврозоне ухудшился больше, чем предполагалось изначально, и в четверг Банк Англии повысил процентную ставку до 15-летнего максимума. Более высокая стоимость ссуд для предприятий и потребителей может замедлить экономический рост и снизить спрос на нефть.

Однако улучшение прогнозов спроса и ограничение предложения могут продолжать поддерживать нефтяные рынки.