Курс валют на 4 августа: сколько стоят доллар и евро

В пятницу, 4 августа, наличная гривня несколько ослабла против доллара, но стабильна против евро на "черном рынке".

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,26 – 37,45 грн против котировок в 37,18 – 37,43 в четверг.

В это же время "черный" курс евро составил 41,07 - 41,43 грн против курса 41,05 - 41,46 грн за евро в четверг.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,95 – 37,5 грн (курс на 3 августа – 36,9 – 37,5 грн);

Евро – 40,75 – 41,5 грн (курс на 3 августа – 40,75 – 41,55 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,75 – 37,35 грн;

Ощадбанк – 36,7 – 37,8 грн;

Укрэксимбанк – 36,95 – 37,75 грн;

Райффайзен – 36,8 – 37,7 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Экономическая правда