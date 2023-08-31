В России дефицит горючего для уборки урожая – Reuters

reuters

Россия - один из крупнейших мировых производителей нефти - столкнулась с дефицитом топлива, что имеет решающее значение для сбора урожая, особенно в южных регионах, и ситуация может ухудшиться в ближайшие месяцы.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники на рынке.

Трейдеры говорят, что топливный рынок пострадал от сочетания различных факторов, включая техническое обслуживание на нефтеперерабатывающих заводах, узкие места в инфраструктуре на железных дорогах и слабый рубль, который стимулирует экспорт топлива.

В течение последних месяцев Россия пытается преодолеть дефицит дизтоплива и бензина, рассматривая ограничения экспорта как последнюю попытку предотвратить серьезный топливный кризис, который является чувствительным для Кремля в преддверии президентских выборов в марте.

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Решение правительства сократить субсидии для нефтеперерабатывающих заводов, вероятно, ухудшит доступность топлива, пишет агентства.

Региональные нефтебазы в южных регионах России были вынуждены сократить или даже приостановить продажу топлива, в то время как розничные заправочные станции были вынуждены ограничить объемы продажи топлива клиентам.

"Бензина А-92 нет в розничной продаже в Краснодарском крае, Адыгее и Астрахани, почти нет бензина А-95 и дизельного топлива", - сказал один из трейдеров на юге России.

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Другой трейдер сообщил, что дизтопливо не продается на нефтебазах, а на розничных рынках его нет уже вторую неделю подряд во всей Самарской области.

При этом вице-премьер-министр России Александр Новак заявил в среду, что дефицита топлива нет.

Но он также сказал, что правительство работает над мерами по обеспечению стабильных поставок топлива на внутренний рынок, включая повышение уровня обязательных продаж на биржах и ограничение количества экспортеров.

Экономическая правда