Государство потратило более 19 миллиардов из бюджетов громад, находящихся во временной оккупации. На что пошли деньги?

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За 7 месяцев 2023 года из местных бюджетов громад, которые Россия оккупировала после начала полномасштабного вторжения, потратили 5,1 миллиарда гривен. В 2022 году общие расходы из этих бюджетов составили 14 млрд грн.

Об этом ЭП сообщили в Министерстве финансов Украины.

Там отмечают, что перечень общин, которые оказались во временной оккупации после 24 февраля 2022 года, утверждается приказом Минреинтеграции. Согласно ему, по состоянию на 1 августа 2023 года в Украине считаются оккупированными 126 общин.

На большинстве оккупированных с 24 февраля прошлого года территорий были созданы военные администрации, которые и имеют право пользоваться средствами соответствующих местных бюджетов.

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В 2022 году из общего фонда местных бюджетов временно оккупированных (после 24.02.2022 года) территорий потратили 14 миллиардов гривен. Крупнейшие статьи расходов были следующими:

образование - 8,8 млрд грн;

государственное управление - 2,0 млрд грн;

жилищно-коммунальное хозяйство - 0,9 млрд грн;

социальная защита и социальное обеспечение - 0,6 млрд грн;

культура - 0,5 млрд грн;

здравоохранение - 0,4 млрд грн.

За 7 месяцев 2023 года расходы общего фонда бюджетов временно оккупированных территорий составили 5,1 млрд грн, из них:

образование - 3,0 млрд грн;

государственное управление - 1,0 млрд грн;

жилищно-коммунальное хозяйство - 0,1 млрд грн;

социальная защита и социальное обеспечение - 0,3 млрд грн;

культура - 0,2 млрд грн;

здравоохранение - 0,1 млрд грн.

При этом, по состоянию на 1 августа 2023 года доходы местных бюджетов громад, находящихся в оккупации (без учета межбюджетных трансфертов), составили 3,7 млрд грн. Основным источником таких доходов стал налог на доходы физических лиц.

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Остаток средств на счетах этих бюджетов по состоянию на 1 августа - 14,4 млрд грн.

В Минфине уточняют, что на период действия военного положения казначейское обслуживание в Украине происходит в особом режиме.

В частности, казначейское обслуживание распорядителей и получателей бюджетных средств, которые находятся на временно оккупированной территории, обеспечивается в случае, если ими применяется система дистанционного обслуживания "Клиент Казначейства - Казначейство" с использованием средств криптографической защиты информации.

"Клиенты, которые в связи с введением военного положения перемещены в населенный пункт, на территории которого органы государственной власти осуществляют свои полномочия, обращаются в соответствующий орган Казначейства, который работает в штатном режиме, по расчетно-кассовому обслуживанию", - уточняют в Министерстве финансов.

Остатки на счетах местных бюджетов тех административных единиц, которые были оккупированы до 24 февраля 2022 года, пока заморожены и не используются.

Так, по данным Минфина, по состоянию на 1 августа этого года на счетах местных бюджетов

АР Крым находится 1,529 млрд грн,

на счету города Севастополя - 513,1 млн грн,

оккупированных территорий Донецкой области - 66,6 млн грн,

оккупированных территорий Луганской области - 65,8 млн грн.

В то же время с 2016 года государство разрешило использовать остатки на счетах бюджетов оккупированных после 2014 года территории Донецкой и Луганской областей на подконтрольной части территории Украины.

В частности, на восстановление объектов социальной и транспортной инфраструктуры, жилищного фонда, систем обеспечения жизнедеятельности, включая их содержание, и социально-экономическое развитие Донецкой и Луганской областей.

Экономическая правда