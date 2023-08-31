Microsoft отделит Teams от пакета Office, чтобы избежать антимонопольного штрафа ЕС

reuters

Корпорация Microsoft объявила, что отделит свое приложение для чата и видеосвязи Teams от пакета Office в Европе в попытке остановить антимонопольное расследование Еврокомиссии.

Об этом пишет Reuters.

Компания также заявила, что упростит работу конкурирующих продуктов с ее программным обеспечением, но конкуренты заявили, что ей, возможно, придется сделать больше, чтобы избежать возможного антимонопольного штрафа со стороны ЕС.

Предложенные изменения появились через месяц после того, как Европейская комиссия начала расследование связи между Office и Teams, после жалобы от конкурирующего приложения для обмена сообщениями Slack, принадлежащего Salesforce.

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Шаги Microsoft, объявленные в четверг, похожи на предыдущие уступки, которые не смогли решить регуляторные проблемы. Антимонопольный орган ЕС заявил, что принял к сведению заявление компании и отказался от дальнейших комментариев.

Комиссия может предъявить компании официальные обвинения осенью, если она не ужесточит свое предложение, сообщили Reuters в прошлом месяце ознакомленные источники.

Teams добавили в Office 365 в 2017 году бесплатно. Впоследствии он заменил Skype для бизнеса и приобрел популярность во время пандемии частично благодаря видеоконференциям.

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"Сегодня мы объявляем об изменениях, которые, как мы надеемся, начнут решать эти проблемы, даже если расследование Европейской комиссии продолжается, и мы сотрудничаем с ней", - отметила вице-президент Microsoft по делам европейских правительств Нанна-Луиза Линде.

Изменения, которые вступят в силу с 1 октября, будут применяться в ЕС и Швейцарии.

Основным корпоративным клиентам Microsoft, которые представляют большинство коммерческих предприятий компании в Европе, будет разрешено перейти на версию Office без Teams по цене на 2 евро в месяц дешевле, чем с Teams.

Новые корпоративные клиенты смогут приобрести Teams отдельно за 5 евро в месяц.

Будут внедрены новые ресурсы поддержки, чтобы помочь клиентам и независимым поставщикам программного обеспечения, которые хотят удалить данные из Teams и использовать их в другом продукте.

Microsoft также разработает новый метод размещения веб-приложений Office в конкурирующих приложениях и сервисах, подобно тому, как это делается с Teams.

Конкуренты говорят, что предложение Microsoft в его нынешнем виде вряд ли понравится антимонопольному ведомству ЕС.

"Это игра на публику. Я не думаю, что Комиссия это оценит. В предложении нет ничего прогрессивного", - заявил источник в отрасли.

Экономическая правда