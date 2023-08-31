Казахстан покупает танкеры для альтернативы экспортному трубопроводу через РФ

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Казахстан покупает танкеры для транспортировки своей нефти через Каспийское и Черное моря, что является еще одним признаком того, что крупнейший производитель нефти в Центральной Азии ищет альтернативы своему основному экспортному трубопроводу через Россию.

Об этом пишет Bloomberg.

АО "КазМунайГаз" уже купила два танкера дедвейтом 8 тыс тонн каждый - относительно небольшие суда по стандартам нефтяной промышленности - для транспортировки нефти через Каспийское море, сообщил заместитель министра энергетики Ерлан Аккенженов.

По его словам, планируют приобрести еще два судна дедвейтом 80 тыс тонн каждое для работы в Черном море.

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По словам Аккенженова, Казахстан изучает эти альтернативы, несмотря на то, что Каспийский трубопроводный консорциум, который проходит через Россию, остается наиболее выгодным маршрутом для экспорта нефти из страны. По его словам, другим видам транспорта "трудно конкурировать" с КТК.

В прошлом году КТК переправил около 80% казахстанского экспорта нефти, транспортируя нефть по наземному трубопроводу с основных месторождений страны до черноморского танкерного терминала вблизи российского порта Новороссийск.

Нефть с терминала становится все более важной альтернативой российской нефти для Европы после вторжения в Украину. Однако перебои в работе терминала весной и летом 2022 года заставили Казахстан временно ограничить добычу нефти. Война также увеличила риск для судоходства в регионе.

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В этом году Казахстан уже экспортировал 300 тыс тонн нефти через Каспийское море и через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, который пролегает из Азербайджана в Турцию.

В общем Кахазстан в этом году планирует отправить около 1,5 млн тонн в этом году, рассказал заместитель министра.

Это лишь часть экспорта КТК, который в этом году составил 40,5 млн тонн преимущественно казахстанской нефти по состоянию на 18 августа.

Казахстан также имеет возможность увеличить экспорт нефти в Китай до 6,5 миллионов тонн в год с 1 миллиона, который планируется отправить в этом году. "Это будет зависеть от экономических интересов производителей", - сказал Аккенженов.

Казахстан планирует расширить производство топлива на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе на юге страны, построив новый завод к 2030 году, добавил Аккенженов.

По его словам, проект удвоит мощность до 12 миллионов тонн нефти в год по оценочной стоимости от 5 до 6 миллиардов долларов США. Еще 500 млн долл могут потратить на расширение трубопровода до нефтеперерабатывающего завода.

Экономическая правда