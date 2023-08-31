ВПП ООН начала в Украине проект доплат пенсионерам: кто может воспользоваться помощью

Всемирная продовольственная программа ООН в Украине начала проект доплат пенсионерам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий.

Об этом ВПП ООН сообщает 31 августа.

"ВПП оказывает денежную помощь пенсионерам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий (включенных в определенный правительством перечень) и которые получают пенсионные выплаты меньше 3000 грн и не получали других денежных пособий (помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или от международных организаций) с 1 марта 2023 года", - говорится в сообщении.

Всего в течение не менее 4 месяцев более 260 тысяч пенсионеров в девяти областях Украины будут получать доплаты к пенсиям.

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Информация о таких пенсионерах содержится в базе данных Пенсионного фонда, подавать заявление или запрос во Всемирную продовольственную программу, или в Пенсионный фонд не нужно.

Сейчас в перечень областей вошли Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Херсонская, Черниговская, Сумская и Харьковская. Впрочем они могут меняться в зависимости от приказа Министерства реинтеграции.

Пенсионеры, которые соответствуют условиям получения этой помощи, будут получать ежемесячную выплату от ВПП в размере разницы между пенсией, которую они уже получают, и суммой 3000 грн, минимальный размер выплаты - 100 грн. Средства выплачиваются непосредственно WFP на банковский счет, на который пенсионеры получают свои обычные пенсионные выплаты.

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"Миллионам людей в регионах, пораженных боевыми действиями, трудно позволить себе вещи первой необходимости, и многие из них вынуждены уменьшать количество приемов пищи, или же покупать менее качественную и менее питательную пищу. Мы поддерживаем наиболее уязвимые слои населения через уже существующие инструменты социальной помощи, чтобы наши программы дополняли помощь от правительства", - отметил директор ВПП в Украине Мэтью Холлингворт.

Сейчас программа финансируется Европейским Союзом с дополнительными взносами Норвегии, Швеции и частных доноров.

Европейский Союз является одним из главных партнеров Всемирной продовольственной программы Украины по оказанию помощи наличными и продуктами питания.

В прошлом месяце ЕС пожертвовал ВПП дополнительные 6,4 миллиона евро для поддержки денежной помощи незащищенным украинцам. Всего с марта 2022 года Европейский Союз перечислил ВПП более 25 миллионов евро и для денежной помощи, и для предоставления продуктов украинцам, проживающим в прифронтовых регионах или вблизи них.

Денежная помощь является одним из многих способов поддержки ВПП украинцев, пострадавших от войны.

В частности, ВПП также раздает продуктовые наборы в регионах, близких к линии фронта, где еду трудно найти или она очень дорогая; поддерживает безопасное освобождение заминированных сельскохозяйственных угодий в Харьковской области, чтобы помочь фермерам и производителям продуктов питания возобновить работу.

Напоминаем:

Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, которая спасает жизни в чрезвычайных ситуациях и использует продовольственную помощь для построения пути к миру, стабильности и процветанию для людей, которые восстанавливаются после конфликтов, стихийных бедствий и последствий изменения климата.