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Регулятор планирует внепланово проверить "Центрэнерго"

Четверг, 31 августа 2023, 14:35 - Анастасия Жарикова

Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коминальных услуг планирует внепланово проверить государственную энергогенерирующую компанию – ПАО "Центрэнерго" – из-за отсутствия ответа о состоянии поврежденных объектов.

Об этом сообщает ExPro.

Решение о проведении внеплановой невыездной проверки производства электрической энергии и производства тепловой энергии планируется принять на заседании 5 сентября.

Как отмечено в обосновании, НКРЭКУ письмом от 8 августа обратилась в "Центрэнерго" с просьбой предоставить актуализированную по состоянию на 1 августа информацию об объектах, поврежденных (разрушенных) в результате боевых действий.

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Компания ответила письмом от 10 августа, но фактически запрашиваемая информация предоставлена не была.

Напоминаем:

Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" планирует импортировать уголь для прохождения осенне-зимнего периода 2023-2024 годов.

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НКРЭ Центрэнерго энергетика война
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