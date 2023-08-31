С 1 сентября физлицам - заемщикам ликвидируемых банков дадут шанс реструктуризировать долги

С 1 сентября физические лица, которые являются заемщиками ликвидируемых банков, получат возможность реструктуризировать свои долги.

Условия реструктуризации определены решением Фонда гарантирования вкладов, которое вступает в силу с 1 сентября.

"В связи с действием в Украине военного положения, ... исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов решила установить для физических лиц, являющихся заемщиками банков, процедура ликвидации которых осуществляется ФГФВО, ... условия погашения кредитной задолженности", - говорится в решении Фонда

Срок действия условий погашения задолженности, утвержденных указанным решением, определен с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года.

Реклама:

Условия реструктуризации долгов установлены следующие:

размер процентной ставки по кредитному договору составит 0,001% годовых,

размер комиссий, предусмотренных кредитными договорами, устанавливается на уровне 1 копейка и применяются с месяца, следующего за месяцем, в котором состоялось присоединение к условиям реструктуризации.

Погашение задолженности по кредитному договору будет осуществляться ежемесячно, начиная с месяца присоединения к условиям реструктуризации, в размере и согласно графику, определенным условиями кредитного договора, но не менее чем:

10 тыс грн для кредитов, обеспеченных ипотекой;

5 тыс грн для кредитов, полученных с использованием платежной карты, задолженность по которым на дату присоединения к условиям реструктуризации составит более 100 тыс грн;

1 тыс грн - для других кредитов.

Задолженностью по кредитному договору будет считаться сумма остатка основной суммы долга, начисленных процентов и комиссий по нему, которые не уплачены в соответствии с условиями кредитного договора.

Реклама:

В случае нарушения условий реструктуризации, размер процентной ставки и комиссий по кредитному договору физического лица - заемщика будет применяться в соответствии с условиями кредитного договора, которые действовали до начала реструктуризации.