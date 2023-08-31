Всемирный банк выделяет 232 млн долларов на экстренные ремонты поврежденного жилья украинцев

Всемирный банк направит Украине $232 млн на компенсации за мелкие ремонты частных домов и квартир, пострадавших от российского вторжения.

Об этом говорится в сообщении банка.

Средства будут выделяться в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (HOPE)". Запуском проекта будет заниматься Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины (Минвосстановления).

Отмечается, что участники программы будут получать компенсацию за ремонты.

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Согласно расчетам, финансирование позволит возместить расходы на устранение частичных повреждений и ремонты 98 тыс отдельных домов и 8 тыс семей в 160 многоквартирных домах в пяти регионах.

"Проект поддержит правительство Украины в создании основ для устойчивого, инклюзивного и зеленого восстановления - это колоссальная задача, которая потребует времени и значительной международной поддержки", - сообщила вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Антонелла Бассани.

Начальное финансирование проекта составляет $232 млн, из которых $70 млн - кредит Международного банка реконструкции и развития, обеспеченный гарантией правительства Японии, $162,5 млн - грант от многостороннего донорского Целевого фонда поддержки восстановления и реформирования Украины.

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Позже ожидается дополнительное финансирование до $800 млн от Всемирного банка и партнеров в виде кредитных гарантий, грантов и других взносов, указано в сообщении.

"По состоянию на февраль 2023 года, общая стоимость нанесенного ущерба жилищному сектору Украины оценивалась в более $50 млрд. Этот проект призван помочь отремонтировать примерно две трети поврежденных жилых домов в стране, которые считаются пригодными для ремонта", - сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что проект HOPE - четвертый рамочный проект Всемирного банка, утвержденный в Украине в этом году.

Напоминаем:

По предварительным оценкам, повреждения от российского вторжения получили 1,4 млн жилых единиц, что составляет 7% от общего жилого фонда, где проживают 3,5 млн человек. При этом 87% поврежденного жилья - многоквартирные дома, преимущественно в городских районах.