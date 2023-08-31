Нефть подешевела на фоне сокращения производственной активности в Китае

Цены на нефть 31 августа снизились на фоне сокращения производственной активности в Китае и ожидания инвесторов данных о потреблении в США.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть Brent на октябрь упали на 9 центов, или 0,1%, до 85,77 долл. за баррель до 06:30 GMT. Более активный ноябрьский контракт упал на 10 центов или 0,1% до 85,14 дол.

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Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate на октябрь снизились на 6 центов или 0,1% до 81,57 дол.

Что повлияло на цены

Производственная активность Китая снова снизилась в августе, что усилило беспокойство относительно слабости второй по величине экономики мира.

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Более жесткий прогноз предложения нефти в США поддержал цены на предыдущей сессии, но это противоречило обеспокоенности спросом.

Инвесторы присматриваются к показателям инфляции, измеренным личными потребительскими расходами США, которые будут опубликованы в четверг.

Аналитики ожидают, что Саудовская Аравия продолжит добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в день третий месяц подряд в октябре, прибавив к сокращениям ОПЕК+ во главе с Россией.

Между тем США снизили темпы роста ВВП до 2,1% в прошлом квартале с 2,4%, заявленных в прошлом месяце.

Федеральная резервная система США может прекратить цикл повышения процентной ставки, если рынок труда и экономический рост будут продолжать замедляться нынешними темпами.