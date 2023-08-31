Набсовет "Укрэнерго" возглавил бывший президент энергосистемы ЕС

Наблюдательный совет Оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго", остававшийся без председателя с момента утверждения в декабре 2021 года, возглавил его независимый член Даниэль Доббени - в прошлом президент Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Решение принял наблюдательный совет "Укрэнерго".

"Правление "Укрэнерго" приветствует избрание Даниэля Доббени председателем наблюдательного совета. Его профессиональный опыт будет очень полезным для стратегического развития компании", - прокомментировал назначение председатель правления НЭК Владимир Кудрицкий.

В "Укрэнерго" отметили, что Доббени имеет более 40 лет опыта работы в энергетической сфере. В частности, в 2008 году стал первым президентом Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E).

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Также Доббени был президентом ОСП Германии 50Hertz GmbH и вице-президентом и президентом ассоциации GO15. С 2003 по 2012 год занимал должности генерального директора Elia Group, бельгийско-немецкого оператора системы передачи.

Напоминаем:

В начале декабря 2021 года Минэнерго утвердило весь состав наблюдательного совета компании. Членами наблюдательного совета стали Деян Остоич, Педер Андреасен, Даниэль Доббени, Роман Пионковский - независимые члены, Юрий Токарский, Михаил Ильницкий, Юрий Бойко - представители государства.

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В апреле 2022 года Министерство энергетики прекратило полномочия независимого члена наблюдательного совета Деяна Остоича в связи с поданным им заявлением. До этого 6 января 2022 года Минэнерго прекратило полномочия члена набсовета Михаила Ильницкого, назначив вместо него Александра Баранюка. Ильницкий был назначен руководителем АО "Украинские распределительные сети" ("УРС"), созданного для управления корпоративными правами государства в облэнерго.