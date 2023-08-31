Минэнерго наработало Концепцию обеспечения энергетической безопасности

Министерство энергетики подготовило Концепцию обеспечения энергетической безопасности, которую глава ведомства Герман Галущенко представил на заседании рабочей группы по энергетической безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Участие во втором заседании рабочей группы "Президентская формула мира: энергетическая безопасность" приняли также представители международных дипломатических миссий в Украине.

Галущенко отметил, что после откровенных манипуляций России на газовых рынках Европы весь мир понял важность обеспечения безопасности энергоснабжения и недопущения использования энергии в качестве оружия.

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После этого ряд стран начали принимать жесткие меры по монополисту, такие как передача газовых хранилищ, которыми руководили россияне, и введение прайс-кепов и созданием международных платформ по согласованию совместных действий по противодействию шантажисту.

"Но нашей ключевой целью должно стать не только устранение России с рынка, но и недопущение ее возвращения на него", - подчеркнул министр.

Министр предложил участникам рабочей группы рассмотреть подготовленный украинской стороной проект Концепции обеспечения энергетической безопасности и вместе разработать механизмы, которые не позволят использовать энергию как оружие в будущем.

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Наработанные Украиной предложения предусматривают комплексный ответ цивилизованного мира на вызовы энергетической безопасности как на уровне отдельных стран, так и на глобальном уровне.

Украине необходимо:

создание защитного "щита" для энергообъектов через системы и оборудование ПВО;

снабжение и формирование запасов оборудования в Европе для восстановления энергетической инфраструктуры;

международный надзор за энергетическими объектами и взаимную защиту, в частности, учитывая зоны безопасности вокруг ядерных объектов;

инвестирование в децентрализованные энергосистемы;

изучение альтернативных путей снабжения ископаемого топлива;

расширение мощностей соединений для облегчения обмена электроэнергией.

На глобальном уровне необходимо запретить политически мотивированную эксплуатацию энергетических ресурсов. Для этого – разработать документы в рамках международного права, обновить уставы международных организаций, усилить полномочия Международного энергетического агентства (МЭА), диверсифицировать источники импорта энергии.

Как отмечают в Минэнерго, внедрение этих комплексных мер должно способствовать повышению надежности энергоснабжения, укреплению устойчивости энергетической инфраструктуры, диверсификации торговли энергией и источников, глобальному сотрудничеству для недопущения энергетической манипуляции РФ.