Благодаря АПЛ и Саудовской Аравии: футбольные клубы этим летом потратили на трансферы рекордные 7,6 миллиардов евро

Переход Неймара в "Аль-Хиляль" пока является рекордным для саудовской лиги Getty Images

Футбольные клубы всего мира в 2023 году побили рекорд по расходам на покупку новых игроков в летнее трансферное окно - до 30 августа эта сумма в целом достигла 7,63 млрд евро.

Об этом свидетельствуют данные Transfermarkt.

Таким образом, этим летом клубы побили рекорд расходов летнего трансферного окна доковидного 2019 года (7,568 млрд евро).

"Нынешний показатель стал историческим за три дня до дедлайна, и это несмотря на то, что Ла Лига и Серия А сейчас далеки от своих трансферных расходов, которые они осуществили летом 2019-го до вспышки Covid-19. Английская Премьер-лига и Пролига Саудовской Аравии пытаются наверстать отставание. В ночь с 29 на 30 августа трансферные инвестиции на 1 617 игроков достигли в целом 7,631 млрд евро", - говорится в сообщении.

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В то время как английские клубы тратят все больше из года в год (этим летом - 2,43 млрд евро), в том числе благодаря огромным телевизионным соглашениям, многие итальянские клубы и практически вся Ла Лига сокращают расходы. Например, испанские клубы этим летом потратили на новых игроков лишь 398 млн евро - на 1 млрд евро меньше, чем в 2019 году.

"В противовес этой тенденции, высшая лига Саудовской Аравии зарекомендовала себя как тяжеловес на трансферном рынке, поскольку финансовый фэйр-плей не играет роли на Ближнем Востоке. С нынешними 846 млн евро трансферных расходов, лига, которая субсидируется государством, позиционирует себя как новый авторитет благодаря ряду богатых клубов и частично ответственна за то, что выводит мировые расходы в новые измерения", - пишет Transfermarkt.

Вслед за АПЛ и саудовской лигой дальше по расходам идут клубы из итальянской Серии А (794 млн евро), немецкой Бундеслиги (696 млн евро), французской Лиги 1 (691 млн евро) и испанской ла Лиги (398 млн евро).

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При этом насколько высоким будет новый рекорд расходов, станет известно не 2 сентября, на следующий день после дедлайна трансферного окна в европейских топ-лигах, а 20 сентября, когда закроется трансферное окно в Саудовской Аравии.

Самым дорогим трансфером лета-2023 по состоянию на 30 августа является переход английского полузащитника Деклана Райса из "Вест Хэма" в "Арсенал" за 116,6 млн евро.

А самый дорогой трансфер в саудовскую лигу - переход за 90 млн евро бразильца Неймара из "ПСЖ" в "Аль-Хиляль".

ЭП готовит материал о причинах рекордных инвестиций Саудовской Аравии в футбол и другие виды спорта, который выйдет в ближайшее время.

Экономическая правда