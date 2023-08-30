Lego потерпела сильнейшее падение прибыли за почти 20 лет

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Операционная прибыль производителя детских конструкторов Lego за первую половину 2023 года снизилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 6,4 млрд датских крон (938,7 млн долл).

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на отчетность компании.

"Lego потерпела сильнейшее падение прибыли за почти два десятилетия, поскольку доходы стагнируют после того, как чрезвычайный скачок роста, вызванный пандемией Covid-19, резко прекратился.

Производитель игрушек сообщил в среду, что продажи в первом полугодии выросли на 1% до 27,4 млрд датских крон (4 млрд долл), но операционная прибыль упала на 19%, что является самым большим падением по меньшей мере с 2004 года", - пишет газета.

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Генеральный директор Нильс Кристиансен сказал Financial Times, что он остается "очень довольным", поскольку группа возглавляет "очень сложную" индустрию игрушек и укрепляет свою позицию крупнейшего производителя игрушек в мире по объему продаж и прибыли.

Он обвинил в падении прибыли "чрезвычайный хвост" недавней инфляции цен на сырье и увеличение инвестиций в новые фабрики, инженеров-программистов и устойчивое развитие.

Кристиансен сказал, что группа находится далеко от своего последнего кризиса в 2017 году, когда продажи и прибыли сократились, а компания потеряла долю рынка.

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Как добавляет FT, Lego имела большой успех во время пандемии. В первой половине 2021 года операционная прибыль компании выросла более чем вдвое - темпы, которые Кристиансен тогда назвал "неустойчивыми".

Lego строит две новые фабрики во Вьетнаме и США, которые откроются в 2024 и 2025 годах соответственно, а также расширяет четыре из пяти существующих заводов. Компания также планирует утроить свои расходы на устойчивое развитие до 3 млрд долл в год до 2025 года, поскольку стремится отказаться от пластика, полученного из ископаемого топлива.

Экономическая правда