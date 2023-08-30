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Украинский банк попал в список лучших финтех компаний мира

Среда, 30 августа 2023, 18:33 - Лия Ильченко

Украинский "банк без отделений" - monobank, попал в топ-200 лучших финтех компаний мира.

Список обнародовала американская медиагруппа CNBC, которая составляла его в сотрудничестве с независимой исследовательской фирмой Statista.

Целью этого исследования CNBC назвала создание прозрачного обзора ведущих финтех-компаний мира.

В рамках этого сотрудничества Statista проанализировала более 1 500 фирм в девяти различных сегментах рынка, оценивая каждую из них по набору ключевых показателей эффективности, включая доход, количество пользователей и общее привлеченное финансирование.

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Категории включают в себя:

  • Необанкинг
  • Цифровые платежи
  • Цифровые активы
  • Цифровое финансовое планирование
  • Управление цифровым богатством
  • Альтернативное финансирование
  • Альтернативное кредитование
  • Решения для цифрового банкинга
  • Цифровые бизнес-решения

В список попали компании с наивысшим баллом в своем сегменте рынка.

monobank был отмечен в категории "необанкинг", куда вошли еще 19 компаний.

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При этом, в топ-200 monobank оказался единственной финтех компанией из Украины.

 

Чтобы определить 200 крупнейших финтех-компаний, Statista провела количественный анализ мирового рынка по указанным девяти категориям.

Чтобы помочь в исследовании, CNBC в марте объявил публичный конкурс номинаций, предоставив соответствующим финтех-компаниям возможность поделиться дополнительной информацией о своей бизнес-модели, доходах, объемах транзакций и других ключевых данных.

Читайте также: "Банк без отделений": что нужно знать о Monobank

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