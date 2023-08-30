Шмыгаль просит Минздрав изучить вопрос безрецептурной продажи препаратов экстренной контрацепции

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ответ на петицию поручил Министерству здравоохранения дополнительно изучить вопрос обеспечения безрецептурной продажи препаратов экстренной контрацепции.

Ответ премьера размещен на странице петиции.

"Минздрав не возражает против пересмотра правового статуса (категории отпуска), а именно перевода препаратов, применяемых для экстренной контрацепции, в группу лекарственных средств, которые отпускаются без рецепта, с введением определенных ограничений их отпуска по возрасту пациентов путем внесения соответствующих изменений в регистрационные материалы", - отметил Шмыгаль.

"Учитывая общественный интерес к вопросам, затронутым в электронной петиции, Минздраву поручено дополнительно проработать их", - добавил он.

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В то же время отмечается, что процедура внесения изменений в регистрационные материалы на лекарственное средство осуществляется по инициативе заявителя с представлением в Минздрав заявления на внесение изменений и регистрационных материалов по обоснованию заявленного изменения.

Напоминаем:

17 августа петиция на сайте Кабинета Министров с призывом обеспечить безрецептурную продажу препаратов экстренной контрацепции набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

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