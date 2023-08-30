Порты США помогут восстановить морскую инфраструктуру Украины

Госпредприятие "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) подписало меморандум о взаимопонимании с портами Южной Луизианы и Нового Орлеана (США).

Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

"Меморандум подтверждает намерения сторон в сотрудничестве в направлениях технического планирования, развития, строительства, администрирования, эксплуатации и обслуживания портовой инфраструктуры. В рамках меморандума согласовано сотрудничество с Одесским морским портом (ОФ ГП "АМПУ")", - говорится в сообщении

"Соединенные Штаты и Украина, будучи двумя ведущими мировыми экспортерами зерна, гордятся своей ролью в обеспечении мира продовольствием.

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Этот меморандум закрепляет поддержку украинского народа в защите своей свободы и создает альянс с нашими украинскими партнерами, который сосредотачивается на нашей общей миссии - обслуживать клиентов по всему миру и создавать экономическое процветание для наших общин", - заявил гендиректор порта Южной Луизианы Пол Мэтьюз.

РФ систематически обстреливают украинскую портовую инфраструктуру. После прекращения действия "зернового соглашения" в июле 2023 года россияне совершили ряд ракетных атак на порты Одесской области и морские порты Дуная.

Экономическая правда

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