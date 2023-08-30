Украина и Норвегия договорились о "транспортном безвизе": начнет действовать с 1 сентября

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Украина расширила список стран, с которыми действует соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом - о транспортном безвизе договорились с Норвегией, специальный режим начинает действовать с 1 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Министерство по результатам Смешанной комиссии подписало протокол с Министерством транспорта Королевства Норвегии о "транспортном безвизе" - возможность выполнять грузовые перевозки без разрешений. Он будет распространяться на грузовики стандарта Евро-5 и выше.

"Упрощенный режим начинает действовать с 1 сентября и будет касаться как двусторонних, так и транзитных перевозок", - говорится в сообщении.

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"Продолжаем создавать благоприятные условия для наших перевозчиков. Расширяем список стран, с которыми фактически действует "транспортный безвиз" - сейчас 35 государств. Ранее украинские перевозчики грузов независимо от класса экологичности транспортных средств, могли ездить в Норвегию только при наличии разрешения.

Теперь же для грузовиков стандарта Евро-5 и выше вводится безразрешительный проезд. Либерализация грузовых перевозок будет действовать как минимум до 30 июня 2024 года", - заявил заместитель министра Сергей Деркач.

Чтобы воспользоваться "безвизом", у перевозчика должен быть сертификат, подтверждающий класс экологичности грузовика, объясняют в министерстве.

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В то же время для транспортных средств низшего класса экологичности также остается возможность выполнять перевозки. Во время заседания украинско-норвежской Смешанной комиссии договорились о разрешениях на следующий год. Украинские перевозчики смогут получить 250 универсальных разрешений и 50 - из/в третьи страны.

В министерстве напомнили, что в июне 2023 года Украина договорилась о "транспортном безвизе" с Северной Македонией. Также удалось согласовать квоту разрешений на международные грузовые перевозки на 2024 год с Азербайджаном.

Экономическая правда