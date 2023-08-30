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Кабмин добавил некоторые полномочия Государственной налоговой службе

Среда, 30 августа 2023, 16:50

Государственная налоговая служба получила дополнительные полномочия в части наложения штрафов и взимания пени.

Это следует из правительственного постановления от 22 августа №888, которое было опубликовано в газете "Урядовий кур'єр" и на данный момент вступило в силу.

Указанным постановлением правительство внесло изменения в Положение о Государственной налоговой службе Украины.

Так, Налоговая получила полномочия взимать пеню за несвоевременное выполнение:

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  • решений суда,
  • решений руководителя органа, который налагает взыскание (а также его заместителя или уполномоченного лица) в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Украины,
  • платежных инструкций налогоплательщиков об уплате налогов, сборов, платежей.

Указанное изменение коснется взаимодействия Налоговой с банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими поставщиками платежных услуг, эмитентами электронных денег, органом, осуществляющим казначейское обслуживание бюджетных средств и т.д.

Кроме того, Налоговой добавлены полномочия налагать штрафы за несвоевременное представление контролирующим органам ГНС:

  • уведомления об открытии или закрытии счетов/электронных кошельков налогоплательщиков,
  • о начале осуществления расходных операций по счету/электронному кошельку налогоплательщика до получения уведомления соответствующего территориального органа ГНС о взятии счета/электронного кошелька на учет в ГНС.

Данное положение касается банков, других финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег.

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Также ГНС наделили правом получать бесплатно от налогоплательщиков, а также от Национального банка, банков, других финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег:

  • справок в порядке и на основаниях, определенных Налоговым кодексом Украины, с учетом законов, определяющих порядок раскрытия указанными лицами информации, содержащей банковскую тайну, тайну поставщика платежных услуг,
  • информации, определенной в решении суда, об объеме и обороте средств/электронных денег на счетах в банке/небанковском предоставителе платежных услуг, электронных кошельках, в том числе о непоступлении в установленные сроки валютной выручки от субъектов хозяйствования, информацию о договорах должника о хранении ценностей или предоставлении должнику в имущественный наем (аренду) индивидуального банковского сейфа, который охраняется банком.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский обещает радикальную реформу налоговой службы и таможни, уменьшение налогов и минимизацию контактов чиновников с гражданами, но в обмен на закрытие схем и добросовестность налогоплательщиков. 

ГНС Кабмин
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