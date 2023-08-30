"Новая почта" увеличила чистую прибыль за первое полугодие почти в пять раз

Чистая прибыль ООО "Новая почта" за первое полугодие 2023 года составила 2 млрд 402,5 млн грн, что почти в пять раз превышает показатель первого полугодия 2022 года (483,9 млн грн).

Об этом говорится в оценке компании от рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг", сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, выручка "Новой почты" за январь-июнь увеличилась на 83,9% - до 16 млрд 743,8 млн грн.

Указано также, что прибыль EBITDA компании в первом полугодии 2023 года также сильно выросла - более чем в 2,2 раза, до 2 млрд 910,1 млн грн.

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"Анализ отчетности за первое полугодие 2023 года свидетельствует: о высоком уровне покрытия обязательств собственным капиталом, очень высокой доле в структуре собственного капитала нераспределенной прибыли, увеличении объемов бизнеса, весомых финансовых результатах, а также о высоком уровне покрытия обязательств общества его доходами", - отметило рейтинговое агентство.

Такое улучшение показателей позволило по итогам первого полугодия 2023 года повысить значение EBITDA к долгосрочным и текущим обязательствам с 14,33% до 28,04%, а такой же показатель для прибыли EBIT - с 5,21% до 17,72%.

Собственный капитал "Новой почты" за первое полугодие 2023 года вырос на 36,9% - до 8 млрд 918,6 млн грн, тогда как обязательства - всего на 12,4%, до 10 млрд 379,4 млн грн.

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Рост собственного капитала, как и в прошлых периодах, произошел за счет увеличения объема нераспределенной прибыли в его структуре. За первые два квартала 2023 года она выросла на 37,1% и по состоянию на 1 июля 2023 года ее доля в собственном капитале компании увеличилась до 99,6%.

Согласно информации, дебиторская задолженность "Новой почты" в первом полугодии 2023 года выросла на 46,5% - до 3 млрд 303,6 млн грн, тогда как кредиторская - на 18,1%, до 8 млрд 592,0 млн грн, а свободные денежные средства - на 12,6%, до 758,2 млн грн.

В целом активы компании в первом полугодии этого года увеличились на 22,5% - до 19 млрд 298,0 млн грн, а основные средства - на 10,5%, до 7 млрд 561,7 млн грн.

Напоминаем:

"Новая почта" ощутимо повысила тарифы с 1 января 2023 года. Рост стоимости доставки в компании объяснили скачками цен на топливо и другими расходами.

В течение 2022 года рост цен на услуги "Новой почты" происходил несколько раз.

У сети ГК "Новая почта", основанной в 2001 году, сейчас более 10 тыс. отделений и 14 тыс. почтоматов в Украине. Она предоставляет полный спектр логистических и связанных с ними услуг.