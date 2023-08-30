Нефть снова дорожает из-за сокращения запасов в США

Цены на нефть 30 августа продолжили рост после того, как отраслевые данные показали значительное сокращение запасов сырой нефти в США и из-за беспокойства по поводу урагана в Мексиканском заливе, который также мог повлиять на предложение.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent на октябрь поднялись на 29 центов, или 0,34%, до $85,78 за баррель до 06:35 GMT.

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Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 37 центов, или 0,46%, до 81,53 доллара.

Что повлияло на цены

Запасы нефти в США сократились примерно на 11,5 млн баррелей за неделю, закончившуюся 25 августа, согласно рыночным источникам со ссылкой на данные Американского института нефти.

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Аналитики объясняют, что большее, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в США является положительным для нефтяного рынка, поскольку свидетельствует об устойчивом спросе.

В то же время инвесторы покупали фьючерсы из-за опасений урагана "Идалия", который проносится над Мексиканским заливом к востоку от основных мест добычи нефти и природного газа в США.

По данным Управления энергетической информации (EIA), на шельф Мексиканского залива приходится около 15% добычи нефти в США и около 5% добычи природного газа.

Основная нефтяная компания Chevron Corp CVX.N эвакуировала часть персонала из региона, но добыча продолжалась на ее участках в Мексиканском заливе.

Также ожидается, что поставки нефти останутся ограниченными, поскольку аналитики ожидают, что Саудовская Аравия продолжит добровольное сокращение добычи до октября.