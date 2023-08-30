Нефть снова дорожает из-за сокращения запасов в США
Цены на нефть 30 августа продолжили рост после того, как отраслевые данные показали значительное сокращение запасов сырой нефти в США и из-за беспокойства по поводу урагана в Мексиканском заливе, который также мог повлиять на предложение.
Об этом сообщает Reuters.
Как изменились цены
Фьючерсы на нефть марки Brent на октябрь поднялись на 29 центов, или 0,34%, до $85,78 за баррель до 06:35 GMT.
Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 37 центов, или 0,46%, до 81,53 доллара.
Что повлияло на цены
Запасы нефти в США сократились примерно на 11,5 млн баррелей за неделю, закончившуюся 25 августа, согласно рыночным источникам со ссылкой на данные Американского института нефти.
Аналитики объясняют, что большее, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в США является положительным для нефтяного рынка, поскольку свидетельствует об устойчивом спросе.
В то же время инвесторы покупали фьючерсы из-за опасений урагана "Идалия", который проносится над Мексиканским заливом к востоку от основных мест добычи нефти и природного газа в США.
По данным Управления энергетической информации (EIA), на шельф Мексиканского залива приходится около 15% добычи нефти в США и около 5% добычи природного газа.
Основная нефтяная компания Chevron Corp CVX.N эвакуировала часть персонала из региона, но добыча продолжалась на ее участках в Мексиканском заливе.
Также ожидается, что поставки нефти останутся ограниченными, поскольку аналитики ожидают, что Саудовская Аравия продолжит добровольное сокращение добычи до октября.