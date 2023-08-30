Стратегия развития финсектора: инфляция до 15%, отклонение наличного курса от официального до 5%

Реализация новой Стратегии развития финансового сектора во время войны предусматривает индекс потребительских цен на уровне менее 15% и возможные отклонения наличного курса гривны к доллару от официального ниже 5%.

Таковы краткосрочные индикаторы реализации Стратегии, опубликованной Нацбанком 29 августа.

Согласно документу, среди индикаторов также:

проведение оценки устойчивости, включая AQR и стресс-тестирование банков,

страхование военно-политических рисков

внедрение комплексной системы оздоровления, урегулирования неплатежеспособности и вывода с рынка неплатежеспособных учреждений (директива ЕС Bank Recovery and Resolution, BRRD).

Другими индикаторами реализации Стратегии во время войны определены:

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доступность инструментов урегулирования неработающих кредитов (NPL),

обеспечение финансовой и институциональной способности НКЦБФР,

урегулирование рынка виртуальных активов,

внедрение законодательного регулирования инвестиционных счетов и деятельности рейтинговых агентств в соответствие с требованиями ЕС.

Реализация Стратегии предусматривает также формирование дорожной карты по восстановлению предоставления финуслуг на деоккупированных территориях как часть плана деоккупации территорий Украины.

Напоминаем:

Национальный банк Украины, Министерство финансов, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) на заседании 19 июля утвердили новую Стратегию развития финансового сектора страны, однако отложили ее обнародование до конца августа.

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Для отслеживания реализации Стратегии закреплены краткосрочные индикаторы, тогда как долгосрочные пока устанавливаться не будут, поскольку достижение стратегической цели зависит от наступления соответствующих макроэкономических и других предпосылок, сроки которых не могут быть надежно спрогнозированы.