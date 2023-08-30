Стратегия развития финсектора: инфляция до 15%, отклонение наличного курса от официального до 5%
Реализация новой Стратегии развития финансового сектора во время войны предусматривает индекс потребительских цен на уровне менее 15% и возможные отклонения наличного курса гривны к доллару от официального ниже 5%.
Таковы краткосрочные индикаторы реализации Стратегии, опубликованной Нацбанком 29 августа.
Согласно документу, среди индикаторов также:
- проведение оценки устойчивости, включая AQR и стресс-тестирование банков,
- страхование военно-политических рисков
- внедрение комплексной системы оздоровления, урегулирования неплатежеспособности и вывода с рынка неплатежеспособных учреждений (директива ЕС Bank Recovery and Resolution, BRRD).
Другими индикаторами реализации Стратегии во время войны определены:
- доступность инструментов урегулирования неработающих кредитов (NPL),
- обеспечение финансовой и институциональной способности НКЦБФР,
- урегулирование рынка виртуальных активов,
- внедрение законодательного регулирования инвестиционных счетов и деятельности рейтинговых агентств в соответствие с требованиями ЕС.
Реализация Стратегии предусматривает также формирование дорожной карты по восстановлению предоставления финуслуг на деоккупированных территориях как часть плана деоккупации территорий Украины.
Напоминаем:
Национальный банк Украины, Министерство финансов, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) на заседании 19 июля утвердили новую Стратегию развития финансового сектора страны, однако отложили ее обнародование до конца августа.
Для отслеживания реализации Стратегии закреплены краткосрочные индикаторы, тогда как долгосрочные пока устанавливаться не будут, поскольку достижение стратегической цели зависит от наступления соответствующих макроэкономических и других предпосылок, сроки которых не могут быть надежно спрогнозированы.