УЗ сообщила о задержке поездов из-за повреждения инфраструктуры в Житомирской области
Среда, 30 августа 2023, 10:22 -
"Укрзализныця" предупредила о задержке движения трех поездов в результате повреждения железнодорожного полотна врагом ночью 30 августа.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Поезда задерживаются в связи с ликвидацией последствий ночного вражеского обстрела в Житомирской области.
В частности, несколько задержатся:
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- №54 Перемышль – Киев до 2 часов;
- №743 Дарница – Львов до 1 часа;
- №68 Варшава – Киев до 30 минут.
Остальные 84 поезда дальнего сообщения продолжают движение по расписанию.
"Приносим извинения и работаем над возобновлением движения по стандартному графику", - добавили в УЗ.
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Ночью 30 августа россияне атаковали объект инфраструктуры в Житомирской области, в результате падения сбитого дрона было частично повреждено железнодорожное полотно.
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