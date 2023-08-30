УЗ сообщила о задержке поездов из-за повреждения инфраструктуры в Житомирской области

Хватит ли газа для прохождения зимы и как выглядит деолигархизация в энергетике. Интервью с главой "Нафтогаза" О планах развития компании, отношениях с президентом, "откатах" в НАК, подготовке к отопительному сезону и ценах на газ для населения. В разговоре с CEO "Нафтогаза" Алексеем Чернышовым.(укр)

Звездное время для военных заводов. Как Украина может производить больше оружия? Украине понадобится еще много оружия, но не только импортного. Почему отечественные заводы работают не в полную мощность и можно ли это исправить? (укр)