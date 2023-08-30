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УЗ сообщила о задержке поездов из-за повреждения инфраструктуры в Житомирской области

Среда, 30 августа 2023, 10:22 - Анастасия Жарикова

"Укрзализныця" предупредила о задержке движения трех поездов в результате повреждения железнодорожного полотна врагом ночью 30 августа.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Поезда задерживаются в связи с ликвидацией последствий ночного вражеского обстрела в Житомирской области.

В частности, несколько задержатся:

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  • №54 Перемышль – Киев до 2 часов;
  • №743 Дарница – Львов до 1 часа;
  • №68 Варшава – Киев до 30 минут.

Остальные 84 поезда дальнего сообщения продолжают движение по расписанию.

"Приносим извинения и работаем над возобновлением движения по стандартному графику", - добавили в УЗ.

Напоминаем:

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Ночью 30 августа россияне атаковали объект инфраструктуры в Житомирской области, в результате падения сбитого дрона было частично повреждено железнодорожное полотно.

Укрзализныця война
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